FOODOBOZ | Салат з помідорами та сиром
Любите грецький салат, але не завжди маєте можливість придбати усі інгредієнти, щоб приготувати його? – Пропонуємо гарну альтернативу, тобто салат з помідорами і сиром Фета.
Він містить декілька спільних інгредієнтів, але в обох салатів "родзинкою" є саме сир. Тому приготувавши цей варіант, ви не просто урізноманітните раціон, а й здивуєте гостей, та й самих себе тим, наскільки він смачний, але водночас легкий у готуванні.
Особливістю цього салату є заправка, а точніше цікавий її компонент, який зробить салат надзвичайно пікантним.
Інгредієнти
Помідор - 4-5 шт.
Сир Фета - 150-200 г.
Петрушка - Декілька гілочок.
Часник - 1 зуб.
Оливкова олія - 4-5 ст. л.
Васабі - За смаком.
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