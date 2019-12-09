FOODOBOZ | Салат з помідорами та сиром

Любите грецький салат, але не завжди маєте можливість придбати усі інгредієнти, щоб приготувати його? – Пропонуємо гарну альтернативу, тобто салат з помідорами і сиром Фета.

Він містить декілька спільних інгредієнтів, але в обох салатів "родзинкою" є саме сир. Тому приготувавши цей варіант, ви не просто урізноманітните раціон, а й здивуєте гостей, та й самих себе тим, наскільки він смачний, але водночас легкий у готуванні.

Особливістю цього салату є заправка, а точніше цікавий її компонент, який зробить салат надзвичайно пікантним.

Інгредієнти

Помідор - 4-5 шт.

Сир Фета - 150-200 г.

Петрушка - Декілька гілочок.

Часник - 1 зуб.

Оливкова олія - 4-5 ст. л.

Васабі - За смаком.

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