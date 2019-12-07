FOODOBOZ | Салат з мідіями і рисом
Салат містить креветки, мідії, рис, цибулю, варені яйця, спеції, а також заправку у вигляді майонезу.
Комплексно всі ці інгредієнти формують дивовижно смачну страву, яка сподобається усім вашим гостям без винятку.
Інгредієнти
Варений рис - 1 склянка
Цибуля - 1 шт.
Яйця - 2 шт.
Мідії - 200 г.
Креветки - 200 г.
Майонез - За смаком
Перець - За смаком
Сіль - За смаком
Цукор - 1 ч. л.
Оцет - 2 ст. л.
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