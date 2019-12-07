FOODOBOZ | Салат з мідіями і рисом

Салат містить креветки, мідії, рис, цибулю, варені яйця, спеції, а також заправку у вигляді майонезу.

Комплексно всі ці інгредієнти формують дивовижно смачну страву, яка сподобається усім вашим гостям без винятку.

Інгредієнти

Варений рис - 1 склянка

Цибуля - 1 шт.

Яйця - 2 шт.

Мідії - 200 г.

Креветки - 200 г.

Майонез - За смаком

Перець - За смаком

Сіль - За смаком

Цукор - 1 ч. л.

Оцет - 2 ст. л.

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