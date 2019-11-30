FOODOBOZ | Салат з куркою та сиром

Усі салати, які містять у своєму складі варене куряче філе завжди виходять смачні, ніжні. Як правило, цей компонент має доповнювати та підкреслювати інший, ще більш виразний і насичений.

Ми пропонуємо приготувати салат з вареної грудкою та твердим сиром. Гарним ароматичним доповненням в салаті стане зелена цибуля. А от м’який консервований горошок надасть солодуватої нотки страві. У якості заправки варто використати звичайний не надто жирний майонез або власного приготування, або придбаний у магазині.

Інгредієнти

Куряча грудка - 200-250 г.

Яйця - 3 шт.

Сир твердий - 100 г.

Консервований зелений горошок - 200 г.

Зелена цибуля - Декілька гілочок

Сіль - За смаком.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся