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30 листопада • оновлено в 10:43
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FOODOBOZ | Салат з куркою та сиром

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Усі салати, які містять у своєму складі варене куряче філе завжди виходять смачні, ніжні. Як правило, цей компонент має доповнювати та підкреслювати інший, ще більш виразний і насичений.

Ми пропонуємо приготувати салат з вареної грудкою та твердим сиром. Гарним ароматичним доповненням в салаті стане зелена цибуля. А от м’який консервований горошок надасть солодуватої нотки страві. У якості заправки варто використати звичайний не надто жирний майонез або власного приготування, або придбаний у магазині.

Інгредієнти

Куряча грудка - 200-250 г.

Яйця - 3 шт.

Сир твердий - 100 г.

Консервований зелений горошок - 200 г.

Зелена цибуля - Декілька гілочок

Сіль - За смаком.

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FOOD OBOZ
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