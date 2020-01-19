FOODOBOZ | Салат з капустою та клюквою

Салат з капустою та клюквою

Час приготування – 30 хв.

Кількість порцій - 4

Інгредієнти

Капуста білокачанна або червона – 400 гр. Куряча печінка – 200гр. Свіжа клюква – 100гр. Одне яблуко Олія – 2 столові ложки Сіль та перець – за смаком Зелень – за бажанням

Дрібно січемо капусту

Яблуко нарізаємо соломкою або ж тремо на крупній тертці

Шматки печінки викладаємо на гриль

Солимо та перчимо за смаком

Поливаємо олією

Готуємо 5 – 7 хвилин

Готуємо заправку

Олія

Сіль та перець

Одна столова ложка яблучного оцту

перемішуємо

Викладаємо капусту

Додаємо печінку

Додаємо клюкву

Поливаємо заправкою

Ретельно перемішуємо

За бажанням прикрашаємо зеленню

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