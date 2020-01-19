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19 січня • оновлено в 07:47
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FOODOBOZ | Салат з капустою та клюквою

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Салат з капустою та клюквою

Час приготування – 30 хв.

Кількість порцій - 4

Інгредієнти

  1. Капуста білокачанна або червона – 400 гр.

  2. Куряча печінка – 200гр.

  3. Свіжа клюква – 100гр.

  4. Одне яблуко

  5. Олія – 2 столові ложки

  6. Сіль та перець – за смаком

  7. Зелень – за бажанням

  • Дрібно січемо капусту

  • Яблуко нарізаємо соломкою або ж тремо на крупній тертці

  • Шматки печінки викладаємо на гриль

  • Солимо та перчимо за смаком

  • Поливаємо олією

  • Готуємо 5 – 7 хвилин

Готуємо заправку

  • Олія

  • Сіль та перець

  • Одна столова ложка яблучного оцту

  • перемішуємо

  • Викладаємо капусту

  • Додаємо печінку

  • Додаємо клюкву

  • Поливаємо заправкою

  • Ретельно перемішуємо

  • За бажанням прикрашаємо зеленню

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FOOD OBOZ
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