FOODOBOZ | Салат з грушею
Хочете приготувати смачний та вишуканий салат? Прагнете здивувати своїх гостей та рідних якоюсь новою та оригінальною стравою? Тоді приготуйте смачний, красивий та ароматний салат з грушею.
Окрім цього інгредієнту салат ще містить руколу, сир з блакитною пліснявою, м’яту, грецькі горіхи, а також заправку, яка складається з лимонного соку і оливкової олії.
Інгредієнти
Рукола - Велика жменька
М'ята - 10 - 12 листочків
Груша - 1/2 шт.
Волоські горіхи - 5 - 6 шт.
Мед - 1-2 ст. л.
Сир з блакитною пліснявою - 30 г.
Оливкова олія - 1 т. л.
Лимонний сік - 1 ч. л.
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