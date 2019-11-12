FOODOBOZ | Салат з грушею

Хочете приготувати смачний та вишуканий салат? Прагнете здивувати своїх гостей та рідних якоюсь новою та оригінальною стравою? Тоді приготуйте смачний, красивий та ароматний салат з грушею.

Окрім цього інгредієнту салат ще містить руколу, сир з блакитною пліснявою, м’яту, грецькі горіхи, а також заправку, яка складається з лимонного соку і оливкової олії.

Інгредієнти

Рукола - Велика жменька

М'ята - 10 - 12 листочків

Груша - 1/2 шт.

Волоські горіхи - 5 - 6 шт.

Мед - 1-2 ст. л.

Сир з блакитною пліснявою - 30 г.

Оливкова олія - 1 т. л.

Лимонний сік - 1 ч. л.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся