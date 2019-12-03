FOODOBOZ | Салат з горошком
Сьогодні ми хочемо вам запропонувати рецепт досить простого салату, який ви зможете приготувати для повсякденного столу або навіть і за потреби для святкового.
Основним інгредієнтом цієї страви є зелений консервований горошок. Його солодкий смак гарно доповнить свіжий огірок, зелена цибуля та варені яйця. У якості заправки краще брати сметану, проте ви відштовхуйтеся від власних смаків та можливостей. Замість сметани можете брати будь-який майонез.
Інгредієнти
Консервований зелений горошок - 1 банка
Свіжі огірки - 1 шт.
Яйця - 3-4 шт.
Зелена цибуля - За смаком
Сіль - За смаком
Перець чорний мелений - За смаком
Сметана - За смаком
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "FOOD OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы