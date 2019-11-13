FOODOBOZ | Салат з горошком

Хочемо вам запропонувати рецепт досить простого салату, який ви зможете приготувати для повсякденного столу або навіть і за потреби для святкового.

Основним інгредієнтом цієї страви є зелений консервований горошок. Його солодкий смак гарно доповнить свіжий огірок, зелена цибуля та варені яйця. У якості заправки краще брати сметану, проте ви відштовхуйтеся від власних смаків та можливостей. Замість сметани можете брати будь-який майонез.

Інгредієнти

Консервований зелений горошок1 банка

Свіжі огірки - 1 шт.

Яйця - 3-4 шт.

Зелена цибуля - За смаком

Сіль - За смаком

Перець чорний мелений - За смаком

Сметана - За смаком

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