FOODOBOZ | Салат з чорносливом і буряком

Обожнюєте чорнослив? Часто використовуєте його для приготування різноманітних страв? Прагнете урізноманітнити список рецептів з використанням цього продукту унікальними стравами?

Тоді цей рецепт вам точно сподобається. Ми пропонуємо приготувати салат з чорносливом та буряком. Страва виходить надзвичайно смачною, пікантною та ароматною, а також фантастично красивою та апетитною.

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