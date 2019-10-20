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20 жовтня • оновлено в 07:47
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FOODOBOZ | Салат з чорносливом і буряком

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Обожнюєте чорнослив? Часто використовуєте його для приготування різноманітних страв? Прагнете урізноманітнити список рецептів з використанням цього продукту унікальними стравами?

Тоді цей рецепт вам точно сподобається. Ми пропонуємо приготувати салат з чорносливом та буряком. Страва виходить надзвичайно смачною, пікантною та ароматною, а також фантастично красивою та апетитною.

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FOOD OBOZ
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