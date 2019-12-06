FOODOBOZ | Салат з білою квасолею
Приготувавши цей салат для своїх рідних, ви можете бути впевнені в тому, що вони отримають максимальне гастрономічне задоволення.
Інгредієнти
Біла квасоля - 1 банка
Яйця - 3 шт.
Варена курка - 100-150 г.
Помідор - 1 шт.
Зелень - Пучок
Часниковий соус - За смаком
Сіль - За смаком
Перець чорний мелений -За смаком
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