FOODOBOZ | Салат з білою квасолею

Приготувавши цей салат для своїх рідних, ви можете бути впевнені в тому, що вони отримають максимальне гастрономічне задоволення.

Інгредієнти

Біла квасоля - 1 банка

Яйця - 3 шт.

Варена курка - 100-150 г.

Помідор - 1 шт.

Зелень - Пучок

Часниковий соус - За смаком

Сіль - За смаком

Перець чорний мелений -За смаком

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