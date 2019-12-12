FOODOBOZ | Салат з авокадо та курки
Курка та авокадо - найбільш вдале поєднання інгредієнтів, а якщо ще додати помідори, болгарський перець і часник, то вийде справжній вітамінний бум.
Таким салатом ви неодмінно здивуєте гостей і близьких. Для приготування вибирайте стиглі, м'які на дотик авокадо, інакше смак цього екзотичного фрукта просто не відчується.
Інгредієнти
Куряче філе - 250 г.
Авокадо - 2 шт.
Болгарський перець - 1 шт.
Помідори - 2 шт.
Сир твердий - 50 г.
Свіжі огірки - 1 шт.
Часник - 1 зубчик.
Майонез - 50 г.
Сіль - за смаком.
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