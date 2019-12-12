FOODOBOZ | Салат з авокадо та курки

Курка та авокадо - найбільш вдале поєднання інгредієнтів, а якщо ще додати помідори, болгарський перець і часник, то вийде справжній вітамінний бум.

Таким салатом ви неодмінно здивуєте гостей і близьких. Для приготування вибирайте стиглі, м'які на дотик авокадо, інакше смак цього екзотичного фрукта просто не відчується.

Інгредієнти

Куряче філе - 250 г.

Авокадо - 2 шт.

Болгарський перець - 1 шт.

Помідори - 2 шт.

Сир твердий - 50 г.

Свіжі огірки - 1 шт.

Часник - 1 зубчик.

Майонез - 50 г.

Сіль - за смаком.

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