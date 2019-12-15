FOODOBOZ | Салат з апельсином і креветками

По-перше, цей салат має вражаючий баланс смаку, адже містить не лише два основні інгредієнти, а ще огірки, ріпчасту цибулю, листя салату та заправку.

По-друге, завдяки яскравим інгредієнтам страва виглядає максимально привабливо та апетитно. По-третє, свіжі овочі та апельсин, а також пікантна заправка роблять салат настільки ароматним, що ця страва точно зведе з розуму усіх, хто її спробує.

Хочемо вам запропонувати оригінальний і надзвичайно смачний салат з креветками та апельсинами.

Інгредієнти

Листя салату - 100-150 г. Свіжі огірки - 1 шт.

Апельсин - 2 шт. Цибуля ріпчаста1 шт.

Бальзамічний оцет - 2-3 ч. л. Оливкова олія - 3-4 ст. л.

Креветки - 500 г. Цедра апельсина - 1 ч. л.

Часник - 1 зуб.

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