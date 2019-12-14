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14 грудня • оновлено в 10:21
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FOODOBOZ | Салат "Шопський"

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Сьогодні приготуємо легкий, вишуканий салат, який готують переважно на Балканах. Він дуже простий у приготуванні, а також неймовірно смачний і корисний.

Для приготування "Шопського" салату вам необхідно буде купити будь-який солоний м'який сир. У цьому рецепті ми використовуємо "Моцареллу", але ви також можете взяти "Фету" або "Бринзу". Ця закуска чудово поєднується із запеченою рибою або куркою.

Інгредієнти

Помідор - 3 шт.

Свіжі огірки - 4 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Сир Моцарела - 200 г.

Сіль - 1 ч. л.

Перець чорний мелений - за смаком.

Оливкова олія - 2 ст. л.

Перець болгарський зелений - 1 шт.

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