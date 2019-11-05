FOODOBOZ | Салат "Прошуто" з грушею

FOODOBOZ | Салат "Прошуто" з грушею123 Читати матеріал російською
Хочете потішити себе вітамінним салатом? Прагнете урізноманітнити святкове меню? Тоді потіште себе та своїх рідних неймовірно смачним салатом "Прошуто" з грушею.
Він має неперевершений вигляд, фантастичний аромат і невимовно приємний смак. Такий салат, безсумнівно, сподобається усім, хто його спробує.
Інгредієнти
Груша - 1/2 шт.
Прошуто - 100 г.
Салатний мікс - 200 г.
Джем - За смаком
Оливкова олія - За смаком
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