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5 листопада • оновлено в 11:37
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FOODOBOZ | Салат "Прошуто" з грушею

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Хочете потішити себе вітамінним салатом? Прагнете урізноманітнити святкове меню? Тоді потіште себе та своїх рідних неймовірно смачним салатом "Прошуто" з грушею.

Він має неперевершений вигляд, фантастичний аромат і невимовно приємний смак. Такий салат, безсумнівно, сподобається усім, хто його спробує.

Інгредієнти

Груша - 1/2 шт.

Прошуто - 100 г.

Салатний мікс - 200 г.

Джем - За смаком

Оливкова олія - За смаком

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FOOD OBOZ
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