FOODOBOZ | Пісний салат з грибами

Досить часто під час Великого посту надзвичайно важко віднайти рецепти по-справжньому достойних та смачних страв.

Багато кому здається, що страви, в яких відсутнє м’ясо, молоко чи яйця апріорі не можуть бути приємними на смак та запах. Ми вам доведемо протилежне і запропонуємо рецепт надзвичайно смачного салату з грибами. Окрім печериць для приготування страви нам ще знадобиться картопля, зелень, консервований горошок, а також солоні огірки і заправка у вигляді пісного майонезу. Страва вийде ситною та поживною. Усі інгредієнти чудово взаємодіють між собою і доповнюють один одного. Такий салат можна приготувати буквально за півгодини, а приємні смакові відчуття та гарний настрій від скуштованої страви збережуться на довго.

Інгредієнти

Печериці - 300 г.

Картопля - 5 шт.

Солоні огірки - 2 шт.

Консервований зелений горошок - 1/2 банки

Зелень - За смаком

Пісний майонез - За смаком

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