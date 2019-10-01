Фінансова реформа не веде до інфляції: роз'яснення фінансиста

Фінансова реформа не веде до інфляції: роз'яснення фінансиста49 Читати матеріал російською
Фінансист Василь Горбаль прокоментував заміну грошових купюр і грошову реформу в Україні.
Він зазначив, що жодним чином це не впливає на інфляцію, тим більше, Нацбанк попереджав про це неодноразово.
Це рішення приймалося, за словами експерта, досить давно, ще в червні. А обговорювалося воно вже років 10, зазначив Горбаль.
"У карбуванні монет фіксували збитковість цих операцій. Ми бачили, як останнім часом змінювалися українські монети, вони ставали все дешевше з точки зору карбування. Зрозуміло, що про ці проблеми Нацбанк турбувався". - заявив фінансист.
Крім того, експерт порекомендував пригадати рекомендацію Нацбанку торговельним мережам округляти суми чеків. Хоча на практиці не всі торговельні мережі на це відгукнулися.
Відповідно, це і надалі стимулює до округлення чеків, з одного боку, як і до повного вилучення неліквідних монет, з іншого. Є можливість проводити ці зміни і через банки, зазначив Горбаль. Всі комерційні банки вже уповноважені НБУ протягом трьох років здавати подібні грошові одиниці.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".