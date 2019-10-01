Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 14:45
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Фінансова реформа не веде до інфляції: роз'яснення фінансиста

49 Читати матеріал російською

Фінансист Василь Горбаль прокоментував заміну грошових купюр і грошову реформу в Україні.

Він зазначив, що жодним чином це не впливає на інфляцію, тим більше, Нацбанк попереджав про це неодноразово.

Це рішення приймалося, за словами експерта, досить давно, ще в червні. А обговорювалося воно вже років 10, зазначив Горбаль.

"У карбуванні монет фіксували збитковість цих операцій. Ми бачили, як останнім часом змінювалися українські монети, вони ставали все дешевше з точки зору карбування. Зрозуміло, що про ці проблеми Нацбанк турбувався". - заявив фінансист.

Крім того, експерт порекомендував пригадати рекомендацію Нацбанку торговельним мережам округляти суми чеків. Хоча на практиці не всі торговельні мережі на це відгукнулися.

Відповідно, це і надалі стимулює до округлення чеків, з одного боку, як і до повного вилучення неліквідних монет, з іншого. Є можливість проводити ці зміни і через банки, зазначив Горбаль. Всі комерційні банки вже уповноважені НБУ протягом трьох років здавати подібні грошові одиниці.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Василь Горбаль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини