Фінансова реформа не веде до інфляції: роз'яснення фінансиста

Фінансист Василь Горбаль прокоментував заміну грошових купюр і грошову реформу в Україні.

Він зазначив, що жодним чином це не впливає на інфляцію, тим більше, Нацбанк попереджав про це неодноразово.

Це рішення приймалося, за словами експерта, досить давно, ще в червні. А обговорювалося воно вже років 10, зазначив Горбаль.

"У карбуванні монет фіксували збитковість цих операцій. Ми бачили, як останнім часом змінювалися українські монети, вони ставали все дешевше з точки зору карбування. Зрозуміло, що про ці проблеми Нацбанк турбувався". - заявив фінансист.

Крім того, експерт порекомендував пригадати рекомендацію Нацбанку торговельним мережам округляти суми чеків. Хоча на практиці не всі торговельні мережі на це відгукнулися.

Відповідно, це і надалі стимулює до округлення чеків, з одного боку, як і до повного вилучення неліквідних монет, з іншого. Є можливість проводити ці зміни і через банки, зазначив Горбаль. Всі комерційні банки вже уповноважені НБУ протягом трьох років здавати подібні грошові одиниці.

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