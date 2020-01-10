Філарет відкликав свій підпис: що це означатиме для ПЦУ

Релігієзнавиця Людмила Филипович у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала інформацію про відкликання підпису про створення ПЦУ патріархом Філаретом.

"Як людина Філарет може будь-що. Але як колишній голова церкви, я думаю, що це необдуманий крок з його боку. Я думаю, що він не прийняв нову модель української церкви. Проте, на мою думку, його рішення нічого не змінить. Просто він ще далі відходить від української церкви, яку сам і створив", - заявила релігієзнавиця.

На її думку, для ПЦУ така окрема заява Філарета не матиме жодних наслідків.

"Церква це ж не тільки "я" - це передусім спільнота", - заявила Филипович.

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