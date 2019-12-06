Європа нам допоможе в усьому: захищатись та здаватись

Ветеран АТО Гліб Бабич у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував співпрацю між головнокомандувачем президентом Зеленським та армією України.

"Я відношусь до тої частини населення, яка бачить, що ця зустріч (зустріч у нормандському форматі 9 грудня - ред.) може закінчитись фатально для України. Там не йде мова про інші речі, ніж лягати під російський план. Це як договір із дияволом. Ти ніби-то підписуєш зрозумілий документ, але диявол, він прихований у деталях. А договір з РФ - це договір з дияволом. Через те, що Україна припинила проявляти активність у своєму захисті нас тягнуть до перемовин із Путіним - ось домовляйтеся. Європа та світ нам допоможуть у всьому - якщо ми будемо захищатися, нам допоможуть захищатися, а якщо ми будемо здаватися, нам допоможуть здаватися", - заявив Бабич.

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