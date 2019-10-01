"Євробачення" - це телевізійна гра, щоб люди зрозуміли які країни проти будь дружать ", - Олексій Мочанов в шоу" Без гриму "

Український автогонщик і журналіст, каскадер, музикант і телеведучий, волонтер і популярний блогер Олексій Мочанов розповів в ексклюзивному інтерв'ю Ганні Буткевич про те, що покращився в Україні після революції гідності; ніж його син, на щастя, на нього не схожий, що б він зробив краще, ніж Кличко, будь він мером; як можна ефективно позайматися спортом, якщо у тебе всього 15 хвилин вільного часу і яку б пісню він заспівав мільйонної аудиторії.

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