Єрмак замість Богдана: експерт розповів про причини відставки голови ОП

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Анни Нитченко.

Він прокоментував звільнення Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента.

"Я думаю, що з самого початку, коли команда президента прийшла до влади. була потрібна людина, яка має досвід бюрократичної роботи, знає, як працює державна машина, і в цій команді таким мабуть був Андрій Богдан, який і в Кабінеті Міністрів працював і в Міністерстві юстицій, просто він знав, де виходи, де входи. і як воно все має працювати. Плюс вплив відомого олігарха Коломойського, який відіграв тут свою роль, він відіграв значну роль у перемозі президента і хотів мати свою людину поруч із ним. Але зараз я думаю, що стався розкол. Єрмак, якого Зеленський знає дуже давно почав домінувати і намагається наставляти президента на певний курс. Це також може свідчити про те, що президент хоче зменшити вплив Коломойського на себе, але це так само може бути і виставою для МВФ", - заявив Мусієнко.

Він також вважає, що призначення Єрмака може свідчити про бажання Зеленського налагоджувати відносини із державою-агресором, як би дивно це не звучало.

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