Ердоган пошився в дурні після Сочинських домовленостей: Роман Безсмертний

Експредставник України у ТГК у Мінську Роман Безсмертний у прямому етері на ObozTV дав прогнози щодо завершення конфлікту на Донбасі.

"Світова система безпеки рухнула, і досягнення чергового миру у світі, воно відбудеться за рахунок України. Так як І Світова війна завершилася за рахунок України, її просто по шматочку розділили, так і тут буде. Мир буде досягнуто з арахунок України. Україна не впорається сама. Вона не зможе себе вберегти,її просто пошматують. Це один із варіантів. Але якщо сьогодні керівництво усвідомить, що проблеми України вирішуються в Україні. І ці проблеми вирішаться за рахунок єдності влади та суспільства. Не підігравання, а співпраця з Брюселем та Вашингтоном. І зрозуміло уже, що війна з Москвою... Ми нікуди не дінемося. Ця війна іде через торгівлю, через смерті, через відтяпання території та знущання над татарами. Це війна. І це треба зрозуміти", - заявив Безсмертний.

"Якщо навіть Ердоган пошився в дурні після сочинських домовленостей з Путіним... Ердоган! Армія якого на сьогодні друга в світі. Ви ж бачили, що сталося? Якби за стіл перемовин із Путіним сів хто завгодно, окрім Зеленського, я би вірив у те, що ці люди здатні витримати тиск. Мемами тут не відгавкаєшся", - додав Безсмертний.

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал