Епідемія коронавірусу може вдарити по українській економіці: Ігор Гарбарук

Економіст Ігор Гарбарук у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучих програм "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука

Він прокоментував вплив епідемії коронавірусу в Китаї на світову економіку.

"Вплив на економіку у даному випадку відбувається саме завдяки паніці, яка піднімається навколо епідемії. Це впливає на туристичну газузь, на авіакомпанії, тощо. Але варто пам'ятати, що китайська економіка - це друга економіка світу. Це 14 трильйонів доларів", - заявив Гарбарук.

Він пояснив, як проблеми у Китаї можуть вплинути на ситуацію в Україні.

"Якщо Китай буде на карантині, то це вплине на світову економіку. Сила впливу залежить від китайської влади. Від того, як ефективно вона буде боротися із коронавірусом. В першу чергу, постраждають країни, які пов'язані із експортом сировини. Тобто, ті країни, які продають сировину в Китай", - заявив економіст.

Він нагадав, що Україна експортує залізорудну сировину, що означає, що епідемія в Китаї може вдарити і по українській економіці. Щодо курсу гривні, то економіст не передбачає суттєвих коливань курсу валют в Україні у найближчі кілька місяців.

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