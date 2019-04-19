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Електронне голосування в Україні: експерт назвала стримуючі фактори

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Експерт з питань державного управління та міжнародного розвитку, громадський діяч Віолетта Москалу зазначила, що на сьогоднішній день вже близько 30 країн світу впровадили електронне голосування і, за її словами, вже є розуміння того, що технологічно досягли високого рівня. Вони, на її переконання, не бездоганні, але вже близькі до досконалості.

За її словами, деякі країни проводять тестування безпеки системи, запрошуючи за винагороду, зробити спробу проникнення до виборчих серверів, для виявлення вразливості системи.

Вона наголосила, що представники українського ІТ-бізнесу готові до створення української системи електронного голосування, але, за її словами, вони чекають а політичне рішення очільників держави.

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