Екстримальні змагання Ironman: досягнення українців

Спортсмен, учасник змагань Ironman Юрій Стрижов розповів про моду та тренди у сучасному спорті.

У 2018 році на чемпіонаті світу Ironman Юрій Стрижов зайняв сьоме місце. Він зазначив, що зараз спорт став дуже модним, він розійшовся по планеті. На думку Стрижова зараз більш модними є циклічні види спорту, такі як напівмарафон, марафон, ті ж самі перегони Ironman. У цих видах спорту, за словами експерта, значно більше учасників та спортсменів, аніж людей які займаються класичним бодібілдингом.

Ironman, за словами спортсмена, це змагання які складаються із трьох дисциплін: спочатку потрібно пропливсти 3 кілометри 800 метрів, потім 180 кілометрів потрібно проїхати на велосипеді і потім ще пробігти 42 кілометри.

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