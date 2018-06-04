Екстрена нарада Кабміну, результати поліграфа Савченко - новини на ObozTV

Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати 23 росіян, щоб зупинити голодування українських політв`язнів. Прем`єр-міністр Гройсман зібрав термінову нараду КМУ. Детектор брехні підтвердив наміри Савченко щодо державного перевороту. У Києві невідомі стріляли з гранатомета у ритуальне бюро.

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