Ексрегіоналка видала новий фейк про школи в Україні
Скандальна екс-регіоналка Олена Бондаренко, виступаючи на російському телебаченні, знову відзначилася фейком про український середню освіту.
На передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" вона заявила, що в Україні нібито навмисне "отупляють" дітей, починаючи з початкових класів.
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