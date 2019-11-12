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12 листопада • оновлено в 11:38
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Ексрегіоналка видала новий фейк про школи в Україні

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Скандальна екс-регіоналка Олена Бондаренко, виступаючи на російському телебаченні, знову відзначилася фейком про український середню освіту.

На передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" вона заявила, що в Україні нібито навмисне "отупляють" дітей, починаючи з початкових класів.

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