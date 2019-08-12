Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Експерт застерігає від надмірних очікувань через візит прем'єр-міністра Ізраїлю

97 Читати матеріал російською

18 серпня до Києва прибуде прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Про наміри зустрітись із ним офіційно повідомили у ОП України Володимира Зеленського.

Прем'єр міністр Ізраїлю візьме участь у церемонії вшанування загиблих у Бабиному-Яру. Раніше він заявляв про готовність виступити посередником між президентами РФ та України. Експертка із міжнародних питань Юлія Осмоловська заявила, що в Україні зараз створюються ситуація із надмірними очікуваннями від візиту ізраїльського прем'єра.

Вона зазначила, що Нетаньягу ніколи не говорив, що він вже погодився на роль посередника. За її словами, прем'єр Ізраїлю озвучував, що до нього звертались із подібним проханням, проте він також висловлювався стосовно незнання деталей конфлікту та застерігав від надмірних очікувань, які він може не виправдати як посередник у процесі перемовин між Україною та РФ.

Окрім того, за словами експертки, Нетаньягу неодноразово повторював, що у Ізраїлю є величезна кількість власних проблем, якими він має займатись.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Юлія Осмоловська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...