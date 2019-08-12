Експерт застерігає від надмірних очікувань через візит прем'єр-міністра Ізраїлю

18 серпня до Києва прибуде прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Про наміри зустрітись із ним офіційно повідомили у ОП України Володимира Зеленського.

Прем'єр міністр Ізраїлю візьме участь у церемонії вшанування загиблих у Бабиному-Яру. Раніше він заявляв про готовність виступити посередником між президентами РФ та України. Експертка із міжнародних питань Юлія Осмоловська заявила, що в Україні зараз створюються ситуація із надмірними очікуваннями від візиту ізраїльського прем'єра.

Вона зазначила, що Нетаньягу ніколи не говорив, що він вже погодився на роль посередника. За її словами, прем'єр Ізраїлю озвучував, що до нього звертались із подібним проханням, проте він також висловлювався стосовно незнання деталей конфлікту та застерігав від надмірних очікувань, які він може не виправдати як посередник у процесі перемовин між Україною та РФ.

Окрім того, за словами експертки, Нетаньягу неодноразово повторював, що у Ізраїлю є величезна кількість власних проблем, якими він має займатись.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!