Експерт пояснив значення Будапештського меморандуму для України

Експерт-міжнародник Володимир Воля у прямому етері ObozTV прокоментував переговори у нормандську форматі.

"Якщо уважно почитати текст Будапештського меморандуму, то там в останньому пункті говориться, що держави підписанти зобов'язуються розпочати консультації. Тобто насправді ми не бачимо якихось конкретних заходів, розумієте? Розпочати консультації. Скільки вони триватимуть. чим вони завершаться, як швидко. Нічого цього у меморандумі немає. Крім того треба мати на увазі, що меморандум - це пам'ятка, тобто дуже символічний документ, який з одного боку описує ситуацію, а з іншого боку, жодна держава, яка підписалась, не має якихось зобов'язань. Можна також згадати, що Франція та Китай відмовилися ставити там підписи. Вони сказали, що так, ми будемо консультувати, але підписи ставити не будемо", - заявив Воля.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал