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8 листопада • оновлено в 20:19
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Експерт не виключив шлях двох Корей після розведення військ на Донбасі

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Заступник директора Українського інституту дослідження екстримізму Богдан Петренко у прямому етері ObozTV прокоментував розведення військ на Донбасі.

"Мені здається, є якась логіка у тому, щоб заморозити конфлікт. Якщо ми візьмемо просто розведення без застосування будь яких дій, ми отримаємо те, що ми отримали в Кореї. Там відбулось розведення військ, і закріплена демілітаризована зона, яка існує вже понад 65 років. Будь-яких рухів у цьому питанні фактично на сьогоднішній момент не існує. Важливо, що відбудеться після розведення. А фактично всі дії влади зводяться лише до того, що ми маємо виходити на нормандський формат", - заявив Петренко.

Він також прокоментував заяви щодо того, що українська влада готова співпрацювати з терористами, зазначивши, що подібні заяви спрямовані на те, щоб протестувати реакцію суспільства.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Богдан Петренко
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