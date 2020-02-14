Екснародний депутат розкрив скандальні деталі своєї роботи

Народний депутат України VIII скликання Юрій Бублик у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він розповів про те, чим відрізняється життя народного депутата від звичайного.

"Насправді нічим особливо не відрізняється, адже щодня ти маєш іти до людей, співпрацювати з ними, годувати родину. Мені пощастило, я багатодітний батько, маю трьох донечок та трьох синів. Парламент є дуже важкою організацією, як на мене. Іноді розглядають законопроєкти, які більш відомі членам комітетів, які над ними працювали, а ти від них далі, і голосуєш, питаючи працівників того комітету, своїх колег, чи варто голосувати за нього, чи ні", - зізнався колишній депутат.

Він розповів про особливості роботи народного депутата України, висловився стосовно закону про землю та про те, чому політики часто не виконують свої обіцянки.

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