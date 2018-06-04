Екс-чоловік Меган Маркл хоче знову одружитися

Колишній чоловік Меган Маркл, кінопродюсер Тревор Енгельсон вирішив одружитися. Через два тижні після королівського весілля він освідчився своїй дівчині – 31-річній Трейсі Курланд.

Фотографією з майбутньою дружиною Енгельсон поділився у своєму Instagram.

"Найщасливіший хлопець, якого я знаю! Приготуйтеся до вечірки", - підписав Тревор фото.

Нагадаємо, Меган і Тревор були одружені два роки, хоча до весілля зустрічалися майже 8 років.