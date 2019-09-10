Економіст заявив про корупційні схеми в НАК ''Нафтогаз України''

Економіст, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук прокоментував новини про візит місії МВФ в Україну.

Він заявив, що забезпечення грошима України - це завдання не МВФ, це завдання самої України, а саме її уряду. Тому ми будемо ще досить довго залежати від міжнародних донорів, якщо Україна не впроваджуватиме ефективні реформи. Стосовно конфлікту, який існував між паном Гройсманом та представниками МВФ, то Гарбарук заявив, що ключовим тут є неспроможність населення оплачувати нові високі тарифи, згідно до досягнутих домовленостей. Тому як і уряду Гройсмана так і новому уряду потрібно домовлятись про зниження тарифів, адже у населення України просто фізично немає грошей, щоб їх оплачувати.

Також експерт наголосив, щоб будь-яка нова позика збільшує боргові зобов'язання України. Він зазначив, що співпрацю з МВФ потрібно продовжувати, але Україні варто диверсифікувати джерела запозичення коштів. Він радить уряду розглядати не лише міжнародних донорів, а також звернути увагу на власне населення, наприклад, на підприємців, значна частина обігу коштів яких знаходиться у тіні.

Експерт також заявив, що можуть існувати схеми відмивання коштів у структурі українського монополіста на ринку газу, оскільки, за словами Гарбарука, обсяги видобування газу постійно зменшуються, а витрати на виробництво у цій сфері постійно збільшуються. Він порекомендував новим правоохоронним органам звернути свою увагу в тому напрямку, і вже це, на думку економіста, зможе суттєво зменшити платіжки.

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