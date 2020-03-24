Курс долара в Україні: економіст пояснив падіння гривні

Економіст Олег Пендзин в ефірі ObozTV прокоментував різке падіння курсу гривні.

За його словами, те, що відбувається з гривнею і доларом, "має до коронавірусу опосередковане відношення".

"Ми про неодноразово говорили про можливість подібного сценарію ще минулого року, коли в Україні заходила велика кількість іноземних спекулянтів на дуже дорогі державні облігації внутрішньої позики. Ми попереджали Кабмін і Національний банк України, що якщо, не дай бог, щось трапиться в світі і іноземці почнуть з країни виходити, матимемо неймовірний тиск на валютний ринок і стрімке падіння гривні", - підкреслив економіст.

"Ми минулого року через ОВДП залучили 4,5 млрд доларів. Зараз іноземці почали тікати з країни в зв'язку зі світовим коронавірусом, йде тиск на валютний ринок", - додав він.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!