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24 березня • оновлено в 23:14
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Курс долара в Україні: економіст пояснив падіння гривні

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Економіст Олег Пендзин в ефірі ObozTV прокоментував різке падіння курсу гривні.

За його словами, те, що відбувається з гривнею і доларом, "має до коронавірусу опосередковане відношення".

"Ми про неодноразово говорили про можливість подібного сценарію ще минулого року, коли в Україні заходила велика кількість іноземних спекулянтів на дуже дорогі державні облігації внутрішньої позики. Ми попереджали Кабмін і Національний банк України, що якщо, не дай бог, щось трапиться в світі і іноземці почнуть з країни виходити, матимемо неймовірний тиск на валютний ринок і стрімке падіння гривні", - підкреслив економіст.

"Ми минулого року через ОВДП залучили 4,5 млрд доларів. Зараз іноземці почали тікати з країни в зв'язку зі світовим коронавірусом, йде тиск на валютний ринок", - додав він.

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