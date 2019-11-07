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7 листопада • оновлено в 13:52
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Екологічні наслідки російської окупації: в Криму вирубили дерева, яким було 800 років

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Голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко у прямому етері ObozTV прокоментувала екологічну ситуацію на окупованих територіях України.

"Частина територій може відновитися. Але є речі, коли про масштаб трагедії навіть не можна собі уявити. Наведу вам приклад: в окупованому Криму російська влада безконтрольно дає дозволи на вирубування найцінніших лісових насаджень, наприклад унікальної популяції ялівця, це реліктова рослина, це дерева, яким було навіть 800 років. І за ці кілька років частина цих дерев вже знищена, а територія пішла під забудови. Це просто неспівмірні втрати. Що стосується Донбасу, то значна територія Луганського степового заповіднику була пошкоджена ще в 2014 році, коли важка техніка російська перетнула кордон, йшла по цим унікальним степовим ділянкам. І відновити природні степові ділянки просто практично буде неможливо. Постраждало 28 тисяч гектарів лісових насаджень", - заявила Тимочко.

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Тетяна Тимочко
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