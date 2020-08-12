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12 серпня • оновлено в 07:03
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Чи будуть Єгипет і Туреччина вимагати ПЛР-тести від українських туристів: експерт дав прогноз

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Туреччина і Єгипет не будуть вводити додаткові карантинні обмеження для українських туристів.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза. "Та система, яка розроблена в аеропортах, на трансферах і в готелях дозволяє стримувати поширення вірусу, все тримати під контролем", – сказав він.

"Якби були якісь різкі спалахи на курортах, може, щось подібне робили б, але більше місяця туристичного сезону показує, що все нормально, можна летіти, відпочивати", – додав Дереза.

Він нагадав про те, що в даний час тільки ці дві країни – Туреччина і Єгипет – не вимагають ПЛР-тестів у туристів, які в'їжджають в ці країни. Вони необхідні тільки для відвідування нетуристичних зон. За прогнозами експерта, не будуть вимагати їх і в майбутньому.

Як пояснив Дереза, для цього є дві причини. Перша полягає в тому, що туризм становить істотне джерело доходу держбюджету обох країн. Друга – що на популярних курортах не зафіксовано спалахів коронавірусу.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини Obozrevatel TV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Літній відпочинок Коронавірус
Особа
Максим Дереза
Місце
Єгипет
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