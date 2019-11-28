EDGAR & EMMA в гостях у "БУРЧУК LIVE"
Гурт EDGAR & EMMA стали гостями прямого етеру ObozTV, вони завітали на інфо-панк шоу "БУРЧУК LIVE".
"Ми не брат і сестра, але по життю ми дуже рідні люди", - зізналася співачка EMMA
У проекту з'явилася перша україномовна пісня, лірик-відео на цю пісню вже можна переглянути в мережі YouTube
Вони виконали дві свої пісні в ефірі програми та розповіли про творчі плани.
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