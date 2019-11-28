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29 листопада • оновлено в 10:59
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EDGAR & EMMA в гостях у "БУРЧУК LIVE"

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Гурт EDGAR & EMMA стали гостями прямого етеру ObozTV, вони завітали на інфо-панк шоу "БУРЧУК LIVE".

"Ми не брат і сестра, але по життю ми дуже рідні люди", - зізналася співачка EMMA

У проекту з'явилася перша україномовна пісня, лірик-відео на цю пісню вже можна переглянути в мережі YouTube

Вони виконали дві свої пісні в ефірі програми та розповіли про творчі плани.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Бурчук LIVE
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