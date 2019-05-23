Є питання по пріоритетам: ветеран зовнішньої розвідки прокоментував призначення секретаря РНБО

Ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан зазначив, що призначення Олександра Денилюка, екс-міністра фінансів в уряді Володимира Гройсмана, секретарем РНБО, це пошук кадрового ресурсу президентом Володимиром Зеленським для заповнення вакансій, які є в його сфері відповідальності.

На його думку, не всі призначення є вдалими, але щодо секретаря РНБО, призначення на цю посаду, під час продовження російської агресії, щоденних втрат серед українських військових, цю посаду має займати високопрофесійна, компетентна людина.

Він нагадав, що фінансування сектору безпеки і оборони проходить через Мінфін. Тому, на його думку, вважати Данилюка повністю некомпетентною людиною не можна.

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