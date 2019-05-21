''Джаз для дорослих'': Олексій Коган презентував київський музичний вечір на ObozTV

Український джазмен, телеведучий та автор і ведучий радіопрограм Олексій Коган розповів про чарівний вечір для меломанів та поціновувачів якісної музики, який проходить регулярно з 2014 року у Києві. "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" - улюблене шоу прихильників джазу, яке проходило більше 40 разів та які відвідали близько 15 000 меломанів з всієї України і світу.

Єдине джазове шоу 18+, де наживо грають всесвітньо відомі легендарні композиції, розповідають невигадані історії про особистості джазу від Олексія Когана, а кожен концерт неповторний як за тематикою, так і за репертуаром та настроєм.

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