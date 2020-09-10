"ДЗЕРКАЛО СВІТУ"!
Ставка на програш. Хто в Офісі Президента України розчарував Володимира Зеленського і кого ЗЕкоманда наймала бігати по дахах?
Політика кілерів. За що Україна заборонила партію Президента-втікача і кому Грузія пробачає вбивство сотень своїх громадян?
Детектор брехні Саакашвілі. Як українська влада карає за замах на життя журналістів і чого очікувати від камбеку грузинського Президента на Батьківщину?
Золотий рот. За що в Одесі роздають пентхауси з видом на море і які прес-секретарки платять своїм же босам?
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