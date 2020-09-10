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10 вересня • оновлено в 21:52
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"ДЗЕРКАЛО СВІТУ"!

  • Ставка на програш. Хто в Офісі Президента України розчарував Володимира Зеленського і кого ЗЕкоманда наймала бігати по дахах?

  • Політика кілерів. За що Україна заборонила партію Президента-втікача і кому Грузія пробачає вбивство сотень своїх громадян?

  • Детектор брехні Саакашвілі. Як українська влада карає за замах на життя журналістів і чого очікувати від камбеку грузинського Президента на Батьківщину?

  • Золотий рот. За що в Одесі роздають пентхауси з видом на море і які прес-секретарки платять своїм же босам?

2.4т
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Автор
Олег Дейнека, Валерій Товмач
Тема
Відео блоги
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