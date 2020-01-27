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27 січня • оновлено в 16:45
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Двоє загиблих українців на Донбасі: Зеленський зробив заяву

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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з загибеллю двох бійців ЗСУ на Донбасі 26 січня.

"Сьогодні на Донбасі загинули два наших хлопця. Один під час обстрілу, другий – підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити", – написав президент.

Зеленський повідомив, що з початку січня на Донбасі загинули вже 11 українських військових.

"Поділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини. Вічна пам'ять", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зізнався, чому пішов на прямий діалог з Путіним. Він також акцентував: питання виведення військ з окупованої території Донбасу залежить виключно від Російської Федерації.

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