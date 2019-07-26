Дві хресні ходи на честь Хрещення Русі: священник попередив про можливі провокації

Священик ПЦУ, кандидат наук з богослов'я Іван Сидор розповів про хресну ходу, яка відбудеться 28 липня із нагоди 1031 річниці хрещення Київської Русі.

Отець Іван нагадав, що хресний хід був введений в 2008 році указом президента Віктора Ющенка і є шануванням князя Володимира, який хрестив Русь, а також нагадуванням світу, що Україна має тисячолітню історію. Він зазначив, що російська церква в Україні також організовує свій хресний хід, а також буде святкувати хрещення Русі у Москві.

Він також порадив спокійно ставитися до хресної ходи Московського патріархату і не реагувати на можливі провокації, адже, на думку священика, провокації організовують, щоб створювати інформаційні приводи для пропагандистських російських телеканалів. Він також зазначив, що 300-річний розкол української церкви не долає за 1 рік, і віряни повинні самі прийти до розуміння, для чого саме їм потрібен Московський патріархат в Україні.

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