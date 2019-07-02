Двадцята спроба: Гримчак дав прогноз щодо дотримання ''режиму тиші'' на Донбасі

Заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак зазначив, що сьогоднішня спроба домовитись у Мінську про припинення вогню на Донбасі буде двадцятою.

За його словами, всі попередні спроби забезпечити тривале перемир'я закінчувались через те, що проросійські бойовики не дотримувались досягнутих домовленостей і відкривали вогонь. Гримчак нагадав, що перша спроба була ще у липні 2014 року, коли перемир'я було проголошено по всій лінії розмежування. Саме тоді, після зірваних домовленостей з боку бойовиків, українські війська почали звільнення Донбасу.

Повторення такої ситуації сьогодні, на його думку, важко передбачуване але, за його словами, в районі Станиці Луганської, де відбулося розведення військ, на цей момент перемир'я дотримується, що, наголосив заступник міністра, підтвердили і в ОБСЄ.

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