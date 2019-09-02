Другий максимум за цей рік: міжнародні платежі України у вересні

У понеділок, 2 вересня, Україна повинна виплатити $500 млн за євробондами, які були випущені в 2015 року. Це будуть доходи за відсотками тих, хто їх купив.

Про це з посиланням на графік виплат за борговими облігаціями повідомляють "Українські новини".

"Крім цієї виплати 3 вересня Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 114,333 млн СПЗ (спецправа запозичення). Курс НБУ за СПЗ на 1 становить 3456,3562 гривень за 100 СПЗ.

Тобто 3 вересня Україна повинна виплатити близько $156 млн в еквіваленті.

Крім того, на 13 вересня запланована виплата МВФ 295,5 млн СПЗ", – йдеться в матеріалі.

Всього в 3-му кварталі 2019 року Україна повинна виплатити за зовнішніми боргами майже $4 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні до кінця року потрібно заплатити за боргами 169 млрд грн – 71,4 млрд у гривнях, а решта в валюті. При цьому на вересень припадає другий максимум в цьому році – 58,5 млрд грн. Попередній був у травні – 77,8 млрд грн.

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