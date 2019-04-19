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Друге рішення суду по ''ПриватБанку'': адвокат пояснив суть

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Адвокат Іван Герасименко зазначив, що друге рішення Окружного Адміністративного суду Києва по "справі ПриватБанку", стосувалось постанови НБУ, в якій йшлося проте, що ряд фізичних і юридичних осіб є пов'язаними з "ПриватБанком" та було скасоване. Це рішення НБУ дозволило у процедурі націоналізації стягнути кошти цих осіб на користь банка, фактично позбавивши певне коло осіб коштів, які знаходились на депозитах.

В разі, якщо це рішення набуде чинності, то у цих осіб з'явить право оскаржувати стягнення цих коштів на користь держави та повертати собі.

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Іван Герасименко
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