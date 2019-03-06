Друга державна мова: Насиров запропонував зробити англійську

Друга державна мова: Насиров запропонував зробити англійську1.1тЧитати матеріал російською
Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вважає, що Британія, за розмірами, населенням, розподілом на регіони дуже подібна до України. На його думку, певний досвід Об'єднаного королівства може стати у нагоді нашій країні, проте, він закликав не відкидати і власний український досвід.
За його словами, Україні варто ухвалити закон, яким би в країні другою державною мовою стала би англійська. Він вважає, що програма на 10-20 років перехідного періоду, дозволила би наступному поколінню українців інтегруватись у глобальний світ.
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