''Дозачістім всіх, хто не встиг втекте'': ветеран АТО розповів, коли і за яких умов буде звільнений Донбас

Волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай заявив, що коли Росія виведе свої війська з Донбасу, то Україна дуже швидко відновить контроль над кордоном.

За його словами, колаборанти та російські найманці, які перебувають на Донбасі, дуже сильно переймаються з того повільного наступу, який здійснює українська армія, займаючи стратегічно більш вигідні позиції, проте не порушуючи заборон, що прописані у Мінських домовленостях.

Він зазначив, що з того переймаються не тільки на Донбасі, але й в Росії. Так, за його словами, варто почитати форуми різного "козацтва", заяви Гіркіна і інших людей, які брали участь в окупації України. Вони, на його переконання, розуміють, що Україна нарощує свої можливості.

Проте, він не вважає за доцільне штурмувати Донецьк і Луганськ, тому що це призведе до чисельних жертв, особливо серед мирного населення. Крім того, ветеран АТО нагадав, що близькість до кордону з Росією може стати тим чинником, який посилить гуманітарну катастрофу, яка утвориться в наслідок загострення бойових дій з використанням авіації, бронетехніки і артилерії.

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