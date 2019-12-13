Довели до сліз: популярна телеведуча не стримала емоцій в прямому ефірі

Ведуча ранкового шоу на ObozTV Юлія Крапівіна, підбиваючи підсумки минулого тижня, з працею стримала емоції, розповідаючи про новий голлівудському фільмі, просмотренном напередодні.

Фільм "Шлюбна історія" режисера і сценариста Ноа Баумбаха, прем'єра якого відбулася 29 серпня 2019 року на Венеціанському кінофестивалі, розповідає історію театральної родини Барбер, де глава сімейства, театральний режисер Чарлі (Адам Драйвер) знаходиться на межі розлучення з його дружиною Ніколь (Скарлет Йоханскон ), яка також є і його провідною актрисою.

Чим зачепила історія, яка за 4 місяці вже зібрала 7 міжнародних призів, а 2020 обіцяє бути і ще тріумфально, дивіться далі в програмі.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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