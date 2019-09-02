Дощі і літня спека: прогноз погоди на 3 вересня від ObozTV

У західних і центральних регіонах України дощі прийдуть на зміну ясній і безхмарній погоді.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 3 вересня.

На заході небо затягне хмарами, місцями дощі. Температура повітря протягом дня +19, вночі +13.

На півночі сонце буде чергуватися з дощем. Денний максимум +29, нічний мінімум +15.

На сході день обіцяє бути похмурим, але без опадів. Повітря прогріється до +29, вночі стовпчик термометра опуститься до +16.

На півдні і в Криму також хмарно, але погода буде сухою. Температура вдень +30, вночі на термометрах +16.

У центральних областях переважатиме хмарна погода, місцями пройде легка злива. Денний максимум +30, нічний мінімум +16.

У Києві також мінлива хмарність, без краплі опадів. Температура повітря вдень +30, вночі +20.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні варто очікувати похолодання.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!