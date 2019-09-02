Дощі і літня спека: прогноз погоди на 3 вересня від ObozTV

Дощі і літня спека: прогноз погоди на 3 вересня від ObozTV703 Читати матеріал російською
У західних і центральних регіонах України дощі прийдуть на зміну ясній і безхмарній погоді.
ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 3 вересня.
На заході небо затягне хмарами, місцями дощі. Температура повітря протягом дня +19, вночі +13.
На півночі сонце буде чергуватися з дощем. Денний максимум +29, нічний мінімум +15.
На сході день обіцяє бути похмурим, але без опадів. Повітря прогріється до +29, вночі стовпчик термометра опуститься до +16.
На півдні і в Криму також хмарно, але погода буде сухою. Температура вдень +30, вночі на термометрах +16.
У центральних областях переважатиме хмарна погода, місцями пройде легка злива. Денний максимум +30, нічний мінімум +16.
У Києві також мінлива хмарність, без краплі опадів. Температура повітря вдень +30, вночі +20.
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні варто очікувати похолодання.
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