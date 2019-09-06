''Дорога, давай сховаємо наших дітей'': чому українські зірки не хочуть публічності нащадків

Скандал, який розгорівся навколо сім'ї Володимира Зеленського, коли сина президента України зняли біля школи разом з матір'ю, Оленою Зеленською, наштовхнув нас до певного дослідження.

Ми вирішили з'ясувати, чи всі зіркові батьки оберігають своїх дітей не тільки від папараці, але й від випадкового фотографування пересічними людьми або журналістами на публічних заходах. Виявилось, що не все так просто.

Ми знайшли п'ять зірок українського шоубізнесу, які в соцмережах ретельно ховають обличчя нащадків, а також з'ясували, хто з батьків не тільки заохочує до активного користування соцмережами, але й монетизує популярність дітлахів.

Найцікавіше, що противники і прихильники дитячого інстаграм-життя -- дружать між собою.

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