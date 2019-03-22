Допити і санкції: Наливайченко сказав, хто в Україні відповість за втручання у вибори в США

Допити і санкції: Наливайченко сказав, хто в Україні відповість за втручання у вибори в США156Читати матеріал російською
Кандидат в президенти України, лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив, що дворічне розслідування, яке у США проводило ФБР та інші спецслужби, виявили те, що представники нинішньої влади підтримували одного з кандидатів у президенти США у 2016 році і втручались у виборчий процес. За його словами, будуть серйозні допити і серйозні санкції.
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