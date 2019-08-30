Донька полоненого моряка: інформації про повернення у нас немає

Донька полоненого моряка Ольга Оприсько прокоментувала новини про повернення її батька додому.

Вона заявила, що на жаль, вона не володіє точною інформацією, де знаходиться її батько. Офіційні джерела покищо мовчать та просять очікувати, але для родичів ув'язнених найголовнішим у цій ситуації є інформація про те, що процес іде. Вона зараз знаходиться "на низькому старті", щоб поїхати зустрічати батька. Готова виїжджати будь-якої секунди.

З нею зв'язувалась омбудсмен та просила почекати оновлень щодо інформації про повернення батька додому. Людмила Денисова повідомила, що одразу зв'яжеться із усіма родичами бранців Кремля, щойно з'явиться хоч якась інформація. Оприсько відомо. що її батька вчора у Лефортово відвідував адвокат і вона знає, що батько перебував у стані готовності до переміщення.

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